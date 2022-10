Une nouvelle salle de spectacle au pôle des arts du cirque et de la rue à Marchin

(Belga) L'inauguration d'une nouvelle salle de spectacle fait l'objet, ce week-end, d'une programmation spécifique sur le site de l'association culturelle Latitude 50, à Marchin, en province de Liège.

Vendredi soir, une cérémonie inaugurale officielle a été organisée en présence des médias, des professionnels du spectacle et des autorités locales, régionales et communautaires. Pour la réalisation de ce nouvel espace, l'association Latitude 50 a bénéficié du soutien de la Province de Liège, sur proposition de Liège Europe Métropole, ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'administration communale de Marchin. Le nouveau bâtiment en bois, dont la construction a débuté en 2020, peut accueillir quelque 300 personnes sur les gradins aménagés en ce lieu dédié aux arts du cirque et de la rue. "Le cirque de Latitude 50 tend vers une architecture minimaliste au service de ses utilisateurs, sa spatialité est le fruit de la fonction et des qualités intrinsèques du bois comme matériau de construction", expliquent les responsables de l'association. "Composé d'une boîte dédiée aux arts circassiens à laquelle s'adjoint un espace destiné au public, les deux fonctions sont avalées par un drapé de bois? Deux espaces, un jour unis pour être lieu de diffusion, un jour scindés pour être lieu de répétition. Lors des représentations, le public sera positionné sur un gradin qui s'étendra jusqu'à la limite de la scène. L'intimité et la proximité seront ainsi préservées, dans l'esprit des arts du cirque et de la rue." L'inauguration se poursuit ces samedi et dimanche à l'attention du grand public, avec différents spectacles, visites guidées et expositions.