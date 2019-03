Une violoniste belge parmi les 71 candidats présélectionnés pour le reine Elisabeth

(Belga) Le Concours musical reine Elisabeth, consacré cette année au violon après le tour du chant en 2018, a vu 71 candidats être admis à la première épreuve publique, communique l'organisation. 49 femmes et 22 hommes, de 20 nationalités différentes, ont été présélectionnés sur vidéo, dont une jeune Belge.

Sylvia Huang a d'abord approché le violon avec son père en étant enfant, et c'est essentiellement avec lui qu'elle s'est formée, passant aussi par l'Académie des Arts de la Ville de Bruxelles. Quand elle intègre l'Orchestre National de Belgique en 2012, elle en est la plus jeune musicienne. La jeune fille née en 1994 fait actuellement partie du Royal Concertgebouw Orchestra, orchestre symphonique néerlandais dont elle est premier violon. Elle a formé en 2014, avec trois autres musiciennes basées aux Pays-Bas dans le même orchestre, le GoYa Quartet Amsterdam, qui s'est produit dans différents pays. La violoniste a brillé dès ses débuts par sa précocité. Encore enfant, et faisant partie des plus jeunes participants, elle s'était illustrée (et avait remporté un 1er prix) en 2004 au concours Belfius Classics, qui s'appelait "Axion Classics" à l'époque. Corée et Japon sont les pays les plus représentés dans la présélection du concours, avec respectivement 16 et 15 représentants. Six Français prennent aussi part au concours. En tout, 172 candidats, âgés entre 18 et 30 ans, avaient tenté leur chance en envoyant au jury des vidéos les présentant jouant une sonate pour violon seul de J.S. Bach, un caprice de Paganini, une sonate de Mozart, Beethoven ou Schubert, et une œuvre au choix avec accompagnement de piano. Les 71 présélectionnés participeront à la première épreuve à Bruxelles, du 29 avril au 4 mai à Flagey.