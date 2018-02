USA: Gibson, mythique fabricant de guitares, se débat contre la faillite

(Belga) Le célèbre fabricant de guitares Gibson, dont les instruments sont passés entre les mains de John Lennon ou Elvis Presley, est en proie à de grandes difficultés financières et se bat pour ne pas mettre la clé sous la porte.

Basé à Nashville, dans le Tennessee, l'entreprise mythique a fait venir depuis lundi un nouveau directeur financier, Benson Woo, pour tenter de sauver le groupe, qui ploie sous les dettes. Gibson Brands, qui commercialise aussi des systèmes audio pour le grand public et pour les professionnels, travaille "actuellement" avec une banque d'affaires pour établir un plan de refinancement de sa dette, explique l'entreprise. Selon le Nashville Post, le groupe doit payer 375 millions de dollars début août en raison de l'arrivée à échéance d'obligations. "Même si les segments +instruments de musique+ et +audio professionnel+ sont rentables et en croissance, ils sont toujours sous le niveau connu il y a quelques années", a expliqué dans un communiqué le PDG Henry Juszkiewicz, qui tente parallèlement de relancer le groupe via un examen complet du budget et de la stratégie. Gibson continue à recentrer "sa marque audio grand public Philips sur les produits qui ont le plus gros potentiel de croissance" tout en "éliminant les segments qui ne sont pas à la hauteur (des) attentes", est-il aussi expliqué. Le groupe "espère que cette stratégie mènera aux meilleurs résultats financiers de son histoire au cours de l'année qui vient et (lui) permettra de rembourser ses dettes en intégralité dans les années qui viennent", est-il encore écrit. Gibson a racheté en 2014 la branche divertissement du néerlandais Philips pour 135 millions de dollars. Le groupe, dont un des plus célèbres modèles est la guitare Les Paul, a été fondé en 1894 et est aujourd'hui basé à Nashville, l'un des hauts lieux de la musique aux Etats-Unis (rock, blues, country...). Parmi les stars dont les doigts ont couru sur les cordes des Gibson: le bluesman B.B. King, Keith Richards (Rolling Stones), Jimmy Page (Led Zeppelin) et bien d'autres... En 2016, une Gibson Dove offerte à Elvis Presley par son père en 1969 a atteint 334.000 dollars lors d'une ventes aux enchères. En 2015, un modèle qu'affectionnait John Lennon et qu'il avait utilisé pour composer des titres des Beatles comme "She loves you" et "All my loving" s'est vendue pour 2,4 millions de dollars.