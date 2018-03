Van Gogh en 65.000 peintures à l'huile animées, en lice pour un Oscar

"La Passion Van Gogh", le premier long métrage d'animation entièrement peint à l'huile, retrace en 65.000 cadres visuellement époustouflants l'histoire du grand artiste, à travers une enquête sur sa mort, et mise sur son originalité pour la 90e édition des Oscars.

La co-production polono-britannique brigue le titre du meilleur film d'animation, face à des productions à gros budgets américaines. Elle a coûté à peine 5,5 millions de dollars, soit trente fois moins que "Coco" de Disney, l’un de ses quatre concurrents en lice.

"Bien sûr, c'est tout ou rien, je veux la statuette", dit à l'AFP, en riant, Dorota Kobiela, la réalisatrice polonaise de la fresque, assise dans un fauteuil jaune comme la Provence de Van Gogh, son peintre préféré.

- Outsider -

Son mari et co-réalisateur de ce long métrage unique, Hugh Welchman, qui avait déjà travaillé sur "Pierre et le Loup" récompensé d'un Oscar du meilleur court métrage en 2008, reste optimiste.

"Nous sommes l’outsider! En général, notre catégorie est dominée par Disney et Pixar mais j’ai le pressentiment que nous pouvons être une des grosses surprises cette année", a-t-il dévoilé.

Peintre à l'origine, Kobiela a voulu marier ses deux passions, la peinture et le cinéma. L'idée était de faire vivre des tableaux d'un peintre pour raconter sa vie.

"L'oeuvre de Van Gogh s'y prêtait à merveille. Ses tableaux racontent en détail sa vie, son quotidien, sa maison, sa chambre, ses amis", dit-elle dans sa maison à Gdynia (nord).

Dans le film basé sur un scénario original de l'écrivain polonais Jacek Dehnel. L'histoire met en scène Armand Roulin, fils du facteur d'Arles dont le maître néerlandais a fait plusieurs portraits. Le jeune homme a des doutes sur la thèse du suicide du grand peintre et mène sa propre enquête.

- 125 artistes peintres -

Le défi fut immense, particulièrement pour les peintres qui ont adhéré au projet. Dans des studios à Gdansk, 125 artistes venus du monde entier ont réalisé ce chef d’oeuvre. Ils ont peint les toiles à partir de scènes réellement tournées par des acteurs. Le film est donc un mélange de tableaux inventés et de célèbres toiles de Van Gogh comme le "Pont sur la Seine à Asnières" ou "La Nuit étoilée".

Pour réaliser les 93 minutes du film, il a fallu réaliser 65.000 plans peints à la main, un travail de moines bénédictins.

"Le rythme du travail fut très lent, en moyenne un quart de seconde du film par jour", a expliqué la réalisatrice qui a passé sept ans sur ce projet.

Pour une seule seconde du film, il fallait en moyenne 12 cadres, tous peints à la main, l'un après l'autre. Un artiste faisait en moyenne six peintures par jour, soit une demi-seconde du film pour des scènes simples.

Pour Kobiela, la peinture offre un avantage unique sur l'animation traditionnelle.

"Souvent dans l’animation, on a le problème que les expressions du visage et les mimiques des personnages sont limitées. Alors qu’à travers la peinture à l’huile, on peut les souligner encore plus si le portrait est correctement peint", a-t-elle expliqué à l'AFP.

En attendant les Oscars, déjà cinq millions de spectateurs on vu le film dans le monde. Un succès en soi qui a incité le couple polono-britannique à poursuivre dans la même technique. Leur prochaine animation sera un film d’horreur entièrement peint à partir des oeuvres du grand peintre espagnol Francesco de Goya.