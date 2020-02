Le biographe de Véronique Sanson parle de cette chanteuse hors norme: "C'est le pendant masculin de Johnny" (vidéo)

L'écrivain et biographe français Alain Wodrascka a écrit une biographie de la chanteuse Véronique Sanson. Le livre s’appelle "Véronique Sanson, l'amour qui bat". Il était présent sur le plateau du RTL INFO Avec Vous pour en parler et répondre aux questions de notre présentatrice Alix Battard.

Alain Wodrascka, auteur de "Véronique Sanson, l'amour qui bat" (aux éditions de l'Archipel), signe une biographie dans laquelle il raconte la vie de cette chanteuse hors norme, mais aussi de cette personnalité très forte.

Vous commencez votre livre en écrivant qu'elle est la dernière de nos divas...

"Elle a un talent particulier car c'est une des rares femmes auteur-compositeur de renom après Barbara. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans l'inconscient collectif avec un talent, une façon de faire, un vibrato puis aussi une oeuvre d'auteur-compositeur féminin, ce qui est aussi très rare. Et en plus, elle a une légende, ce qui correspond à la définition du mot diva".

Véronique Sanson est la 2e fille d'une famille assez bourgeoise, mais avec des parents qui ont été dans la Résistance pendant la guerre. Son père était fusionnel mais aussi très dur parfois avec elle. Cela a-t-il conditionné sa vie?

"Oui. Je ne suis pas son psychanalyste, mais elle a eu des rapports très tôt avec son père semés d'instants de complicité très orageux, ce qui conditionnera sans doute sa vie affective et sentimentale même si elle ne retrouvera jamais quelqu'un de la hauteur de cet homme de stature historique".

On a tout dit à propos de sa relation avec Michel Berger, et avec France Gall. Véronique Sanson, elle-même, a toujours prétendu qu'elle était LE grand amour de Berger... Ils étaient ensemble et vous expliquez dans votre livre comment elle l'a quitté, en 1972.

"Michel Berger était son directeur artistique et son amant. Ils devaient se marier, ils étaient déjà fiancés. Il lui a présenté Stephen Stills pour partager une émotion. Elle va partir avec cet homme, elle part sans prévenir personne. Les femmes alertent même les renseignements généraux pour savoir où elle se trouve. C'est sa mère qui va la retrouver dans un ranch au fin fond du Colorado (Etats-Unis)".

France Gall se rapproche de Michel Berger après cette séparation... D'où vient alors cette rivalité entre les deux femmes, alors que chacune a choisi son chemin? D'autant plus qu'elles étaient amies, avant...

"Oui, elle étaient amies au départ. France Gall s'est rapprochée de Berger pour des raisons artistiques. Mais elle a confié lors d'une conversation téléphonique qu'elle tombait amoureuse de Michel. Véronique Sanson a alors raccroché et cela a conditionné la suite de leur relation".

Il y a le mariage de Véronique Sanson avec Stephen Stills juste après la rupture avec Berger. Elle apprend énormément de choses musicalement, mais elle subit un mari drogué, violent, possessif. C'est un peu l'histoire de sa vie. Un épanouissement dans la musique, mais une destruction par l'alcool, la dépression.

"C'est le pendant masculin de Johnny. Elle se trouve auprès de Stills, un homme plus à l'image rock'n'roll que Michel Berger. Finalement, elle a regretté toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait avec un homme qui va se coucher au lit à 22h? Elle dit qu'elle a regretté toute sa vie mais il n'y avait pas de relation durable possible entre quelqu'un qui recherchait des sensations fortes et plus et quelqu'un qui est extrêmement sérieux et qui va au lit à 22h. Elle a fantasmé cet amour, elle est allée vive ce qu'elle devait vivre, ce qui était beaucoup plus hard et rock'n'roll avec Stills. Et de là en est sorti le premier album américain qu'elle a fait, un premier compromis historique entre la culture française et américaine".

Un mot de son mariage avec Pierre Palmade en 1995: c'était quoi ce mariage? De l'amour? Une blague? Un fantasme? Ils s'aimaient vraiment?

"C'était une façon très sincère de se faire croire à l'un et à l'autre qu'ils allaient sortir de leur naturel. Elle, comme si elle allait devenir la fiancée la plus sage possible".

Et cela a tenu 8 ans.

"Oui, de façon officielle. Mais cela avait déjà auparavant clashé".

Et quand elle enregistre un album de duos en 2018, elle invite Eddy Mitchell, Alain Souchon, Patrick Bruel, Vianney, Zaz, Julien Doré. Ils viennent tous... Comment vous expliquez cet attachement envers elle?

"L'attachement est artistique car c'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses. Chacun s'y retrouve, chacun y retrouve des moments".

Elle n'est pas le témoin principal de votre livre. Elle en pense quoi?

"Oui, c'est un livre qui a été fait de façon libre. Je sais qu'il y a des témoignages qu'elle préfère à d'autres, c'est ça que je peux vous dire".