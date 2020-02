Victoires musique classique: Alexandre Kantorow doublement sacré

Alexandre Kantorow a été doublement sacré vendredi soir aux Victoires de la musique classique, comme soliste instrumental (piano) et dans la catégorie "enregistrement" avec Saint-Saëns, Piano Concertos 3,4 & 5, dit "l'Egyptien".

Dans la catégorie compositeur, c'est une compositrice qui a été récompensée, avec Camille Pépin pour "The Sound of Trees", pour clarinette, violoncelle solo et orchestre (création/France).

Karine Deshayes (mezzo-soprano) a remporté le trophée d'artiste lyrique, ex aequo avec Benjamin Bernheim (ténor), qui lui n'était pas présent. Dans les catégories "révélations", Marie Perbost a été désignée artiste lyrique et Gabriel Pidoux, soliste instrumental (hautbois).

Par ailleurs, la grande diva russe Anna Netrebko et le contreténor Philippe Jaroussky ont également reçu une Victoire d'honneur.

Enfin, de longs applaudissements ont salué Florent Charpentier, clarinette solo, qui s'est exprimé, micro en main, au nom de l'orchestre national de Metz (lieu de la cérémonie), et plus généralement des musiciens, contre le projet de réforme des retraites.

Déplorant une perte pour les musiciens de "plus de 1.000 euros par an", il a conclu: "ne vous étonnez donc pas de les voir de nouveau mobilisés".