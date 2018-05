Victor Polster, de retour en Belgique après avoir été récompensé à Cannes, réagit au micro de RTL INFO

L'acteur principal du film "Girl" a accordé une interview à RTL INFO à la sortie de son avion à Bruxelles ce dimanche.

Victor Polster a remporté vendredi le prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard" du Festival de Cannes pour son rôle dans le film "Girl" du Belge Lukas Dhont. L'adolescent de 16 ans y incarne Lara, qui rêve de devenir danseuse étoile alors qu'elle est née dans le corps d'un garçon et qui se lance à corps perdu dans cette aventure avec le soutien de son père (Arieh Worthalter).

Victor Polster, qui est toujours à l'école secondaire à Bruxelles, est revenu ce matin. Il a confié à notre journaliste Thomas Decupère que c'était "Beaucoup d'émotion et de joie" d'avoir été récompensé à Cannes. Cela lui a-t-il déjà ouvert des portes pour le futur ? "Je ne sais pas, parce que ce n’est pas moi qui m’en occupe, et je voulais attendre après le festival pour voir ce qui va se passer. Mais c’est ma maman qui s’occupe de ça", a-t-il confié.

L'adolescent a suivi une formation de danseur. Il envisageait la comédie. Est-ce que ça l'a conforté dans ce choix ? "J’aimerais essayer de continuer les deux, pour essayer de faire et le cinéma, et la danse, même si je sais que c’est assez compliqué. Non, j’aimerais essayer de pouvoir faire les deux au maximum".