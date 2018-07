Victor Polster sacré Meilleur acteur à Odessa en Ukraine pour son rôle dans "Girl"

(Belga) Victor Polster, qui interprète le rôle principal dans le film "Girl" de Lukas Dhont, a été sacré samedi Meilleur acteur lors du festival international du film d'Odessa en Ukraine. Multi-primé à Cannes, le long métrage avait déjà remporté vendredi la Golden Tower au festival du film européen de Palic en Serbie (nord), le plus grand prix de ce rendez-vous cinématographique.

Dans "Girl", l'adolescent de 16 ans incarne Lara, qui rêve de devenir danseuse étoile alors qu'elle est née dans le corps d'un garçon et qui se lance à corps perdu dans cette aventure avec le soutien de son père (Arieh Worthalter). Outre Odessa, le jeune acteur s'était déjà distingué en mai dernier en s'emparant du prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard" lors du Festival de Cannes. Ovationné durant près de 15 minutes lors de sa présentation en première mondiale sur la Croisette, le long métrage était au total revenu de la ville côtière française avec quatre récompenses dont la Caméra d'Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, le prix indépendant "Queer Palm" pour son traitement des thématiques altersexuelles ainsi que le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard". "Girl" figure par ailleurs parmi les dix films en lice pour le Prix LUX du cinéma 2018, décerné chaque année par un jury constitué de députés européens. Le 9 octobre, il sera projeté en ouverture du Festival de Gand avant sa sortie dans toutes les salles du Royaume le 17 octobre. (Belga)