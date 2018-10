VIDEO : Banksy dévoile que son oeuvre devait normalement TOTALEMENT se déchiqueter!

L'œuvre de Banksy qui s'est autodétruite à moitié après sa vente était supposée se découper complètement, selon une vidéo dévoilée par l'artiste ce mercredi.

Intitulée "Shred the Love – the Director's cut", cette vidéo montre d'abord comment le mécanisme de déchiqueteuse a été implanté dans le cadre du tableau, puis le moment de son autodestruction filmé depuis l'intérieur de la salle de vente de Sotheby's, avec un plan sur une main qui presse le bouton actionnant le dispositif. Elle révèle ensuite que "en répétitions, cela a fonctionné à chaque fois"… avant de montrer un de ces essais avec une copie de l'œuvre qui passe totalement dans la déchiqueteuse.



Pour rappel, le 5 octobre, cette œuvre appelée "Girl with Balloon", l'une des plus connues de Banksy, avait été adjugée pour 1,38 million de dollars. La "nouvelle" œuvre s'est vue donné le nouveau nom de "Love is in the Bin".