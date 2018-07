Vieilles Charrues: Depeche Mode met ses fans en transe

Depeche Mode a subjugué un public de près de 70.000 fans, jeudi soir, lors d'un concert riche en jeux de lumière et séquences vidéo, au cours duquel l'élégant Dave Gahan s'est révélé particulièrement en forme, à l'ouverture de la 27e édition des Vieilles Charrues de Carhaix (Finistère).

"C'est un sacré retour en arrière pour moi", confie Michaël, 47 ans, qui a vu le groupe de Basildon en concert pour la première fois à 19 ans. "C'était magnifique, ils sont performants, et musicalement ils sont restés très bons", dit-il nostalgique.

Malgré un incident technique sur un grand écran, la foule compactée de quadras et quinquas a beaucoup dansé, levé les bras et pris des photos pendant 1H45 face à ceux qui règnent depuis 35 ans sur la pop synthétique.

"Depeche Mode était attendu par beaucoup de monde, c'était blindé de chez blindé, c'était génial", s'emballe Béatrice, 38 ans. Fan de la première heure, Delphine, 49 ans, avait dessiné des coeurs et les initiales "DM" sur ses joues, ses bras et son jean, où l'on pouvait lire "Je te mode", mélange de "Je t'aime" et "Depeche Mode".

Les avis étaient plus mitigés chez le jeune public, telle Lise 22 ans, qui ne connaît "pas bien" et n'a vibré que sur les tubes imparables, "Stripped", "Enjoy the Silence" et "Never Let Me Down Again".

Plus tôt dans la soirée, Marquis de Sade et son chanteur hiératique, Philippe Pascal, a lui aussi renvoyé les festivaliers dans les années 1980.

Après 36 ans d'absence, la légende de la cold wave française à l'esthétique post-punk, qui s'était séparée en 1981 après seulement quatre ans d'existence, a retrouvé le goût de la scène en septembre dernier à Rennes, avant d'enchaîner les rendez-vous scéniques.

Avec son rock mature, sombre, voire âpre, le groupe mythique du rock hexagonal a donné jeudi un spectacle plein de fougue, avec un Philippe Pascal à la gestuelle mécanique déambulant sur scène face à un public charmé, qui applaudissait. Olli & the Bollywood Orchestra et No Land avaient lancé plus tôt les festivités, et Soulwax a fermé le bal.

-"Hors du temps"-

Placé cette année sous les auspices de Bollywood, le festival s'est ouvert par un traditionnel "tiré de charrue" en présence du maire de Carhaix, Christian Troadec, et des frères Morvan, chanteurs traditionnels à la très longue carrière.

Palais de maharadjas, disco-bus Bollywood, édifices en tous genres surmontés de banderoles colorées... Les organisateurs ont mis l'accent sur des décors kitsch et colorés.

A l'image des récits épiques de Bollywood, l'éléphant mécanique de la compagnie Korbo, surmonté d'un dais où évoluaient des danseuses, a ensuite paradé dans la plaine de Kerampuilh, qui s'étend cette année sur 13 hectares, soit 18 terrains de foot.

Des jeux de lumières sur la végétation et d' énormes lanternes ont métamorphosé la plaine de Kerampuilh la nuit venue.

"Les Vieilles Charrues, c'est une bulle, un moment hors du temps où l'on oublie les soucis et où on se retrouve entre amis, en famille", confie Soizic, 55 ans, originaire de Binic (Côtes-d'Armor), qui vient depuis une dizaine d'années et arbore un chapeau de paille rose à fleurs jaunes "spécial festivals".

Pour l'édition 2018, les organisateurs ont davantage pensé au confort des festivaliers, avec un nouvel espace détente, le "jardin", des hamacs, des plats de chefs étoilés bretons et un accès au site revu pour éviter les queues. Une tyrolienne a également été installée non loin de la grande roue.

Après l'affaire Weinstein, le festival a par ailleurs lancé cette année une campagne anti-harcèlement. Outre le protocole déjà existant sur la conduite à tenir, pour les équipes, face aux comportements "à risques", des spots sont diffusés sur écran entre les concerts avec comme message: "Quand c'est non, c'est non. La différence entre la drague et le harcèlement, c'est le consentement".

L'édition 2017 des Vieilles Charrues avait attiré 280.000 visiteurs.