Vincent Cassel endosse les habits du mythique Vidocq dans "L'Empereur de Paris"

Dans "L'Empereur de Paris" de Jean-François Richet, film historique à grand spectacle en salles mercredi, Vincent Cassel incarne le personnage mythique de Vidocq, bagnard devenu superflic, déjà porté plusieurs fois à l'écran.

Bernard Noël l'avait notamment incarné dans une série télévisée de Marcel Bluwal en 1967, "Vidocq", puis Claude Brasseur dans une autre série en 1971, "Les Nouvelles aventures de Vidocq", et Gérard Depardieu dans le film "Vidocq" de Pitof en 2001.

C'est maintenant au tour de Vincent Cassel, qui avait déjà travaillé avec Jean-François Richet pour le dyptique sur Jacques Mesrine "L'Instinct de mort"/"L'Ennemi public n°1" (qui leur a valu les César du meilleur acteur et réalisateur en 2009) puis pour "Un moment d'égarement", de prêter son énergie animale à Vidocq.

"Il n'y a pas tant d'acteurs qui peuvent faire le grand écart entre une scène d'amour et une scène où ils se battent", estime Jean-François Richet, racontant que le projet de ce film "lui a été proposé en même temps qu'à Vincent Cassel, comme s'ils étaient obligés de travailler ensemble".

"Je l'aurais pas fait de toute façon si Vincent l'avait refusé", ajoute à l'AFP le réalisateur, qui revendique d'avoir voulu faire "un film populaire" épique, dans la lignée des romans d'Alexandre Dumas.

De facture classique, "L'Empereur de Paris" retrace le destin du légendaire Eugène-François Vidocq (1775-1857), délinquant échappé des plus grands bagnes du pays, et laissé pour mort après sa dernière évasion.

Le film le suit ensuite alors qu'il propose ses services d'indicateur à la préfecture de police et est placé officieusement à la tête d'un service de police dont les membres sont d'anciens condamnés chargés de s'infiltrer dans la pègre.

"C'est un personnage qui s'extrait de sa classe sociale, qui est contre le déterminisme social, et qui dit non", souligne Jean-François Richet, qui dit avec ce film avoir pu "allier ses trois passions, la littérature, l'histoire et le cinéma".

Le réalisateur, qui avait vu la série avec Claude Brasseur, explique avoir voulu montrer un Vidocq plus proche de celui qui est "décrit dans ses mémoires", moins "bondissant, flamboyant", mais "plus terrien, sanglier, pragmatique".

A l'occasion de la sortie du film, une exposition, "Vidocq, entre mythe et réalité", se tient également jusqu'au 23 décembre à la préfecture de Police de Paris.

Plusieurs nouveaux livres sont aussi consacrés au bagnard devenu le "premier flic de France", dont "Vidocq, une vie épique" de Xavier Mauduit (Bayard) et "Vidocq, du bagne à la préfecture" de Bruno Roy-Henry (L'Archipel).