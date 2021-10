A l'affiche d'une nouvelle pièce de théâtre, Vincent Lagaf et Christian Vadim promettent de vous faire rire : "Il y a une alchimie qui s’est créée"

Les deux invités d'Olivier Schoonejans ce mardi midi dans le RTL INFO avec Vous n'avaient pas grand-chose en commun à priori. Et pourtant, ils partagent l'affiche d'une pièce de théâtre par amitié. Il s'agit de Vincent Lagaf et Christian Vadim.

Vous êtes à l'affiche d'une nouvelle pièce qui passe par Bruxelles en novembre. Elle s'intitule "Pair et Manque". C'est l'histoire de trois vieux potes de bistrot. Vincent Lagaf, vous jouez le rôle de Jean. Un vieux dragueur.

VL: "On est trois copains d’enfance du lycée, un peu largués, un peu paumés. On a l’habitude de se retrouver dans un bistrot et ce soir-là il y a une belle et jolie jeune fille. Et à la base, on a tous envie de la pécho. Et c’est moi qui démarre les hostilités. Cela ne se passe tout à fait comme on l’avait prévu. Quelque part, j’ai l’impression quand Nadège a écrit cette pièce, elle m’a bien observé et elle a accentué tous mes défauts."

C’est Nadège Méziat qui écrit la pièce. Le fait qu’une pièce avec trois vieux dragueurs, qui font ce qu’ils peuvent mais qui n’y arrivent pas trop, a été écrite par une femme, est-ce que cela ajoute quelque chose de différent ?

CV: "Déjà c’est talentueux. Souvent les femmes écrivent bien, mieux que les hommes je trouve. Et surtout l’avantage c’est que dans l’écriture il y a des choses qui sont dites, racontées qui sont des choses intelligentes et parfois dures à entendre. C’est ce que j’aime dans ce genre de pièces, on raconte des choses intelligentes, mais on rit aussi. Raconter des choses comme ça, c’est un luxe quand on est comédien."

Cela parle des rapports hommes-femmes et des codes que l’on n’a pas toujours, non ?

VL: "Il y a plein de choses. Comme disait très justement Christian, cela entame plein de débats. La paternité, la solitude, le regret, le remord, l’amitié, le divorce, … C’est plein de sujets. Comme toute bonne comédie, on fait rire avec des sujets qui ne sont pas drôles du tout."

Une comédie, Christian Vadim, vous aviez envie d’une comédie ? On vous a vu dans d’autres rôles que ça. Pourquoi avoir eu l’envie de faire rire ?

CV: "Déjà ces quinze dernières années j’ai fait beaucoup de pièces avec Philippe Lellouche qui étaient des comédies et donc cela m’a vraiment donné le goût. Et puis travailler avec Vincent, c’était…."

VL: "Un honneur"

CV: (Rires) "Plus que ça. Qu’est-ce qu’il y a de plus fort que honneur ? (Rires) J’avais déjà travaillé avec lui au théâtre et cela nous a donné l’envie de retravailler ensemble. Je me suis dit que cela allait être super, qu’on allait s’éclater. On travaille le texte, c’est très agréable."

Vous venez de deux mondes différents. Christian Vadim, vous êtes le fils de Roger Vadim et Catherine Deneuve. Vous avez tourné dans 32 films, presque autant de séries télé et de pièces de théâtre. Vincent Lagaf, on vous connaît pour vos spectacles, vos chansons comiques, vos jeux télé. Ce sont deux mondes opposés à priori. Qu’est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés et que vous jouez ensemble ?

CV : "Le talent"

VL: "Déjà, on a un copain commun qui est Philippe Lellouche qui nous a regroupés sur scène et puis on s’est aperçu qu’il peut y avoir d’un côté un rire un peu plus de tête et de mon côté un rire un peu plus de cœur. Mais au final la seule chose qui compte, c’est de donner du plaisir au public. Et là il y a une alchimie qui s’est créée et qui fait que cela fonctionne comme ça. Une pièce de théâtre, c’est comme 5-6 mecs sur un bateau, s’ils ne s’entendent pas, il y a un moment où cela part en sucette. Là c’est que du plaisir. On hâte de jouer, surtout devant le public belge que j’affectionne particulièrement."

"Pair et Manque" est à voir au centre culturel d'Auderghem du 16 au 21 novembre.