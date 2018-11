Vincent Peirani, un moteur qui tourne dans son accordéon

Lauréat du prestigieux prix Django Reinhardt, l'accordéoniste Vincent Peirani a travaillé avec tous les grands noms du jazz français contemporain. Aimant comparer sa musique à "une voiture" dont il serait le "moteur", il pilote désormais de nombreux projets dans le monde du jazz.

Living Being est l'un deux. Ce groupe, formé avec trois Niçois comme lui rencontrés au lycée ou au Conservatoire et son fidèle compagnon de route Emile Parisien, vient de publier "Living Being II" (ACT), son deuxième album.

Son "Chamber rock music orchestra", comme il le surnomme, sera en concert à Paris (Café de la Danse) le 8 novembre dans le cadre d'une tournée française qui se prolongera en 2019.

Dans "Living Being II", ce franc-tireur insuffle le souffle de son accordéon, "donne l'énergie et les directions".

La musique offerte est méditative, recueillie, épurée même dans ses fulgurances rock ou électro.

- Le sens de l'épure -

"J'aime beaucoup ce mot: épuré. J'aime la formule de Duke (Ellington), +Less is more+. Moins, ça donne toujours plus", affirme le musicien. "Ce côté épuré est important pour moi. Ne pas parler plus qu'il ne faut, essayer de jouer les bonnes notes au bon moment, au bon endroit, avec le plus de justesse et d'honnêteté possible".

"Living Being II" commence comme une fugue, et se termine comme une cantate. L'ensemble du disque est parfaitement maîtrisé, Henry Purcell et Led Zepellin s'y rejoignent.

"Le but, c'est de rester dans un cadre, dans la mélodie, ne jouer pas plus qu'il ne faudrait, il y a un propos à tenir", poursuit Peirani, qui calme même la fougue du saxophoniste Emile Parisien.

Living Being n'est qu'une des multiples formations qu'il anime.

Il joue depuis 2014 en duo avec Emile Parisien --"il y a une vraie connection entre nous, c'est du haut débit"--, en forme un autre avec le pianiste Michel Wollny. Sans compter le quartette Living Box, et autres diverses collaborations.

La carrière et la réussite de cette tige de plus de 2 m, regard intense et barbe drue, reposent sur des hasards et malentendus.

"L'accordéon, ça a été un non-choix. Vers 12 ans, je voulais faire de la musique, mon père m'a dit tu vas faire de l'accordéon. Je ne voulais pas du tout, je voulais faire de la batterie, on en est loin !", se souvient-il. "Mais c'était mon père, j'étais bon soldat, j'obéissais bien".

Le jeune Vincent apprendra à aimer cet instrument. "Je remercie mon père de m'avoir mis à l'accordéon, même si c'était pas gagné. J'adore cet instrument", reconnaît-il aujourd'hui, à 38 ans.

- Le jazz, "une espèce de claque" -

Le jazz, ce musicien rompu au répertoire classique le découvrira fortuitement.

"A 18 ans, j'ai eu un cancer, un lymphome, pendant plus de deux ans, j'ai dû tout arrêter. Des amis me rendaient visite. L'un deux m'a amené un jour deux disques, "You must believe in Spring" de Bill Evans et un autre de Sixun. Ca m'a fait une espèce de claque".

Une fois guéri, il se lance dans cette nouvelle aventure.

Tout lui sourit depuis: premier prix de la classe jazz option accordéon du CNSM en 2004, il se forge une réputation en multipliant les rencontres tous azimuts dans le vaste champ du jazz et autres musiques.

Elle parvient aux oreilles des anciens. Michel Portal, "mon héros de jeunesse", Daniel Humair, et bien d'autres vont le solliciter.

"Tous ces anciens m'ont toujours mis hyper à l'aise", confie celui dont la participation au quartette de Daniel Humair de 2009 à 2013 va avoir un effet levier.

"Il m'a donné confiance, m'a aidé à me trouver, à oser, m'a bousculé, toujours avec beaucoup de bienveillance".

"J'ai eu de la chance, et je suis très content aujourd'hui, parce que je peux faire ma musique", reconnaît ce Niçois du quartier Saint-Roch, humble et reconnaissant.