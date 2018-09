Vingt anciens collaborateurs de Jan Fabre révèlent des comportements inappropriés

(Belga) Une vingtaine de collaborateurs et stagiaires de Jan Fabre se plaignent du comportement de l'artiste anversois réputé dans une lettre ouverte publiée mercredi soir sur le site internet du magazine spécialisé dans l'art rekto:verso. Des faits d'humiliation et d'intimidation sexuelle sont évoqués.

La lettre ouverte fait état d'activités photographiques semi-secrètes. L'artiste renommé y aurait invité des danseurs dans le cadre de performances d'art visuel, et, sous couvert de ce prétexte, tenté un rapprochement sexuel. Certains danseurs se seraient vus offrir, après ces sessions, des sommes d'argent conséquentes. Qui les refusait, voyait son rôle restreint, et s'exposait à des humiliations ou manipulations, indique la lettre ouverte, signée par huit personnes dont le nom est communiqué, le reste des signataires restant anonymes. Il est aussi reproché à Jan Fabre d'avoir humilié des femmes durant des répétitions à coup de "critiques douloureuses et souvent ouvertement sexistes". Une partie des signataires affirment avoir été victimes de pratiques, une autre partie d'en avoir été témoins. Leur témoignage est désormais rendu public car les tentatives de dialogue avec Jan Fabre au sein de la compagnie Troubleyn n'ont pas abouti. Les signataires s'offusquent aussi d'une interview durant laquelle l'artiste affirme n'avoir jamais constaté de problèmes relatifs à des comportements sexuels transgressifs au cours de quarante ans de collaboration. Or, en deux ans, pas moins de six collaborateurs ont pourtant claqué la porte pour cette raison, signale le document. Fabre et Troubleyn réfutent les critiques sur le site internet de rekto:verso: "Nous ne forçons personne ici à faire des choses qui sont considérées pour l'un, l'une ou l'autre comme au-delà de ses limites". Ils regrettent en outre qu'un procès soit mené dans les médias sans possibilité de se défendre et contestent tout comportement inapproprié. (Belga)