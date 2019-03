Voici le vinyle le plus surprenant du moment: "J'ai trouvé les dix meilleurs comprimés effervescents" (vidéo)

Les mélomanes en reviennent de plus en plus aux vinyles, tout comme les artistes. Cela ne les empêche pas d'y graver de la musique, ou plutôt des sons, très expérimentaux !

L'artiste suédois Alexander Hoglund a passé 6 mois à trouver le "fizz" parfait, c'est-à-dire le son que font les médicaments effervescents placés dans de l'eau. Pour cela, il a commandé des médicaments de partout dans le monde. "J'ai commencé par écouter une grande quantité de comprimés effervescents et j'ai trouvé les dix meilleurs qui, à mon avis, ont la meilleure résonance et le son le plus drôle", a-t-il déclaré à l'agence de presse TT.



La palme du meilleur son revient selon lui à un antidouleur allemand…



Tout n'a pas été si simple cependant: "J'ai dû expérimenter différents types de verre, différentes quantités d'eau, différentes ambiances d'enregistrement pour trouver les meilleures conditions préalables pour enregistrer ce petit son."



Il a fini par graver ce 10 "titres" sur un vinyle transparent, pour représenter l'eau.