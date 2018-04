Voici les personnalités préférées des Belges francophones (vidéo)

La chanteur Stromae fait à nouveau parler de lui en publiant un nouveau clip intitulé "Défiler"qui doit acccompagner sa nouvelle collection de vêtements. Stromae qui est la personnalité préférée des belges francophones. Barack Obama lui fait l'unianimité au Nord comme au Sud du pays. Nathanael Pauly, Guillaume Wills.

Cinq ans que ses fans attendaient son retour. Stromae a sorti le morceau "Défiler", fidèle à son style, des sons électro et des paroles qui interpellent. Le clip posté il y a quelques heures comptabilise déjà plus de 100.000 vues. Preuve que le Bruxellois aux 3 millions d’albums vendus reste un phénomène. C'est la personnalité préférée des belges francophones. Une enquête réalisée auprès de 3.000 personnes le place devant Eden Hazard et Benoit Poelvoorde. Dans ce classement de popularité, le roi Philippe est cinquième et le premier Ministre Charles Michel est 9e.

Dans le top 10 des célébrités internationales, celle qui remporte le plus de suffrage, c’est Barack Obama. Le président américain devance deux personnalités françaises, le président Emmanuel Macron, et le comédien Dany Boon.