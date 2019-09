Week-end dédié aux Journées du Patrimoine ces 14 et 15 septembre en région bruxelloise

(Belga) Ce week-end des 14 et 15 septembre, une semaine après la Wallonie, sera celui des Journées du Patrimoine en région bruxelloise. Placées sous le thème "Un lieu pour l'art", elles seront l'occasion de mettre en valeur les théâtres, cinémas, salles de concerts ou de spectacles, musées, ateliers ou résidences d'artistes, académies, maisons de collectionneurs ou collections de sociétés de la région capitale.

Au volet animations, près d'une centaine d'activités sont inscrites au programme: promenades à pied ou à vélo, circuits en bus, expositions, etc... Les sculptures ornant les parcs et les espaces publics, les fresques BD et le Street Art témoigneront que l'art est partout dans la ville. Plusieurs projets impliquant les citoyens bruxellois ont par ailleurs été labellisés "Le patrimoine c'est nous! ", dans la continuité de l'impulsion donnée en 2018 lors de l'Année européenne du patrimoine culturel. Ce week-end se déroule également le Festival de la BD (13-15 septembre) au parc royal, avec dimanche la grande parade du Balloon Day, la parade des ballons à l'effigie des plus grands héros du Neuvième Art, au centre-ville. Plus d'informations sur www.heritagedays.brussels et https://fetedelabd.brussels (Belga)