Ycare présente son album de duos, dont plusieurs avec son amie Axelle Red: "C'est une étoile, elle brille de très loin"

Le chanteur Ycare était l’invité du RTL INFO avec Vous de ce lundi 3 octobre.

Il est venu présenter son album de duos ,"Des Millions d’années", et parmi ses duos, quatre sont avec la Belge Axelle Red, qui aurait même instigué l’idée de cet opus selon le chanteur.

Plus qu’une simple collaboration, Ycare dépeint une "vraie belle histoire d’amitié". "C’est la meilleure d’un certain point de vue parce qu’elle a cette élégance… Pour moi, c’est une star au sens noble du terme: c’est une étoile, elle est lointaine, elle brille de très loin, et elle reste à la fois chaleureuse et inaccessible. C’est une star", admire-t-il.

Des duos "liés par la francophonie"

C’est également avec Axelle Red qu’a été composé, à Uccle, le duo d’Ycare avec Zaz, à Uccle, premier extrait de cet album, "Les Animaux fragiles". Une autre artiste coup de cœur pour le chanteur, pour qu’il avait déjà écrit "Si jamais j’oublie" en 2015, et avec qui il partage un morceau riche en émotions et en réalités. "Il y a des choses qui relèvent de l’alchimie", sourit Ycare.

Amel Bent, Patrick Fiori, Joyce Jonathan, Ibrahim Maalouf, les duos de cet album sont variés et touchent différents horizons musicaux. "Je ne me suis jamais mis de limites artistiques, la création n’a pas de frontière, c’est vraiment un espace de liberté", explique Ycare. "J’adore écrire pour les gens et chanter avec eux, liés par la francophonie."

"Des millions d'années", sortie prévue le 14 octobre