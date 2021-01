Ykons, un groupe belge confiné qui prépare son second album: "On espère que les nouvelles vont devenir de plus en plus positives"

Renaud Godart, chanteur d’Ykons, était présent dans le RTL INFO Avec Vous pour évoquer l’actualité du groupe belge qui sortira bientôt son second album.

Le premier single, intitulé Sequoia Trees, du futur album du groupe Ykons tourne sur plusieurs radios, notamment Bel RTL et Radio Contact. Mais de quoi parle cette chanson ? "Cette chanson est née pendant la première période de confinement où on a pris conscience qu’il fallait chérir le monde dans lequel on vivait. Cette chanson parle de ça. C’est un message entre l’homme et la responsabilité qu’il a vis-à-vis de tout ce qui l’entoure."

La musique, c’est leur moteur, et encore plus durant cette période difficile que l’on vit tous. "On est très content de pouvoir se retrouver, même si on doit faire attention aux distances de sécurité, pour répéter ensemble, pouvoir se revoir. On a cette chance de pouvoir être un groupe qui vit en groupe. Et la musique nous fait énormément de bien à chaque fois qu’on pratique. Comme elle évolue en ce moment, c’est juste parfait pour nous."

La musique d’Ykons est-elle influencée par Coldplay ? Pour Renaud Godart, la réponse est oui. "On fait de l’indie pop donc tous les musiciens du groupe ont des influences un peu diverses. Ça va d’Imagine Dragons à Bastille ou Coldplay qui nous rassemble quasiment tous. Donc fatalement, ça transpire un peu dans la musique que l’on fait. Coldplay a ce côté positif et on espère l’avoir aussi."

Le groupe présentera normalement son second album "In Minor Circle" le 22 mai prochain à La Madeleine, à Bruxelles… si tout va bien. "On croise les doigts. On espère pouvoir le faire. On y croit encore. On espère que les nouvelles vont devenir de plus en plus positives."

