Zwangere Guy grand vainqueur aux Red Bull Elektropedia Awards

(Belga) Zwangere Guy est le grand gagnant des Red Bull Elektropedia Awards décernés mercredi soir à Flagey à Ixelles. Le rappeur bruxellois a remporté un prix dans quasiment toutes les catégories pour lesquelles il avait été nommé. Il est ainsi reparti avec le prix du meilleur album pour "Wie is Guy? ", de la meilleure chanson pour "Gorik Pt. 1" et du meilleur concert. Zwangere Guy a également été élu artiste de l'année.

Zwangere Guy a seulement cédé sa première place dans la catégorie "meilleur clip". Celle-ci a été remportée par une autre bruxelloise: Angèle, pour "Balance ton quoi". Charlotte Adigéry, qui avait reçu le plus grand nombre de nominations a finalement dû se contenter d'un seul Award, celui du meilleur EP pour "Zandoli". Par ailleurs, les trois premières places du top 100 des meilleurs DJ belges sont pour la première fois occupées par des femmes: Charlotte de Witte, Amélie Lens et AliA. Autre première: le Pukkelpop a battu pour la première fois le festival de Dour dans la catégorie "meilleur événement de musique électronique". Enfin, la discothèque gantoise Kompass a terminé première du "Belgian Club Top 30" pour la deuxième année consécutive. Bruxelles reste toutefois la ville dont la vie nocturne est la plus active avec pas moins de neuf établissements dans le top 30, dont le C12 (2e) et le Fuse (3e). Au total, 27.478 personnes ont voté pour les Red Bull Elektropedia Awards cette année. (Belga)