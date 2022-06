Zwangere Guy se rajoute à l'affiche des Lokerse Feesten

(Belga)

Le rappeur Zwangere Guy sera présent le 5 août prochain aux Lokerse Feesten, indiquent samedi les organisateurs. La journée d'ouverture verra notamment les prestations de Damian 'Jr Gong' Marley et 'T Hof Van Commerce. Zwangere Guy est la dernière tête d'affiche, désormais définitive, à être annoncée pour ce festival qui se tiendra sur 10 jours (5-14 août). Des noms internationaux tels que Kings Of Leon, Kraftwerk et Black Eyed Peas ont déjà été annoncés. Mais les talents belges sont également représentés, avec le groupe électro gantois The Subs, la sensation hip-hop anversoise YONG YELLO et Bazart.