De nouvelles Namourettes arrivent à Namur

(Belga) De nouvelles Namourettes, ces petits bateaux de transport de passagers, navigueront bientôt sur la Meuse et la Sambre à Namur, a indiqué vendredi la capitale wallonne. Leur construction, confiée à une société italienne, est terminée. La première arrivera à Namur dans le courant de la semaine prochaine.

Les anciennes Namourettes étaient arrivées en fin de vie après quasiment 15 ans de bons et loyaux services. La Ville de Namur a donc décidé de les remplacer par trois embarcations toutes neuves et le marché a été remporté par une société basée dans la région de Venise. Initialement, les nouvelles Namourettes auraient dû être livrées pour le début de la saison estivale, mais du retard a été pris sur le chantier naval. Leur construction terminée, elles vont donc enfin quitter Venise pour rejoindre Namur. La première arrivera la semaine prochaine et les deux autres dans les jours qui suivent. La livraison devrait être terminée au plus tard le 20 juillet, précise encore la Ville de Namur. Pour que les nouveaux bateaux puissent naviguer, il faudra encore régler quelques formalités administratives. Aucune date n'est donc avancée quant au retour officiel des Namourettes sur la Meuse et la Sambre. Néanmoins, les petites embarcations touristiques devraient être "rapidement" de retour. (Belga)