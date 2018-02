Doc'Riders :un challenge sportif au profit de l'ONG Médecins du Monde

(Belga) Les 22 et 23 septembre prochains, l'organisation Médecins du Monde organisera la première édition de Doc'Riders à Marche-en-Famenne. Présenté comme un défi sportif et solidaire, l'événement consiste en une boucle de 200km à vélo dont chacune des équipes participantes s'engage à collecter 1.500 euros en faveur des actions de développement médical menées par l'ONG.

Fruit d'un partenariat inédit entre la ville de Marche-en-Famenne et l'ONG Médecins du Monde, Doc'Riders se présente comme un challenge sportif et solidaire à parcourir à vélo par équipes de trois. Le tracé forme une boucle de 200km au départ de Marche. Les coureurs disposent de 24h00 pour franchir la ligne d'arrivée. L'itinéraire leur fera traverser les communes de Marche, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze, Durbuy et Hotton via le réseau cyclable du Pays de Famenne. Objectif affiché: récolter des fonds en faveur des actions menées par l'ONG en Belgique et à l'étranger. "Médecins du Monde fonctionne sans aucun subside structurel", explique Pierre Verbeeren, directeur général de l'organisation. "Chaque année, nous devons réunir 25 millions d'euros pour pouvoir mener nos actions en Belgique et à travers le monde. C'est pourquoi nous proposons aux gens des formes d'implication assez diverses, dont l'événement Doc'Riders". Chacune des équipes participantes s'engage à collecter la somme de 1.500 euros au profit de l'ONG. La ville s'est engagée à financer l'événement pendant trois ans à hauteur de 15.000 euros par an. Les organisateurs tablent sur 150 équipes participantes pour une fréquentation globale entre 2.000 et 3.000 personnes. (Belga)