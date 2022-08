Environ 15.000 personnes à la Régate de baignoires de Dinant

(Belga) La 40e édition de la Régate internationale de baignoires, qui s'est déroulée lundi à Dinant, a accueilli environ 15.000 spectateurs, a indiqué l'un des organisateurs, Jean-Olivier Meyfroidt.

Les organisateurs espéraient quarante baignoires, en kit et constructions personnelles confondus. "Il y a eu énormément de demandes pour les baignoires en kit. A 11h00, c'était complet. Sept équipages ont fait défaut et ont pu être remplacés à 15h30", assure Jean-Olivier Meyfroidt. Vingt-deux baignoires construites ont par ailleurs participé à la régate. Le thème non-obligatoire de cette 40e édition était "le grand carnaval de Dinant". "Il y avait 182 régatiers. Certains ont fait du bon boulot. Mais on peut aussi comprendre qu'aujourd'hui, les matériaux coûtent extrêmement cher." Cette année, les régatiers avaient la possibilité de défiler sur la Croisette de Dinant pour rejoindre le lieu de départ. "Tous n'ont pas participé mais cela a néanmoins plu aux équipages. Il y avait de très beaux costumes." La Régate, dont le départ a été donné à 16h30, s'est déroulée sans incident majeur. (Belga)