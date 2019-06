"Impossible de snaper": voici pourquoi Snapchat a connu de gros bugs jusqu'à ce matin

"Impossible de snaper, qu'est-ce qui se passe?", nous demande Ahmed via le bouton orange Alertez-nous ce matin, joignant une capture d'écran. Vous êtes nombreux à nous l'avoir signalé, et ce depuis hier soir: il était impossible de se connecter, de partager des "snaps" ou de les consulter.

Selon plusieurs sites spécialisés, le problème vient en réalité de Google, et plus précisément de la plateforme Google Cloud, serveur qui héberge de nombreuses applications, dont Snapchat. YouTube et Gmail ont également pu connaître des ratés.

Une partie de ces serveurs, localisés aux Etats-Unis, ont connu une panne. Selon la plateforme Google Cloud, le problème est désormais résolu. "Nous allons mener une enquête interne pour étudier le problème et pour faire des améliorations appropriées de notre système pour minimiser les risques de récidive", a communiqué la société.

Cependant, les lenteurs semblent mettre du temps à se résorber: Ahmed ne pouvait toujours rien publier, ce matin à 9 heures.