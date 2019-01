"Le président Trump est un abruti total": Obama prononce ces mots… et pourtant, ce n’est pas vraiment lui (vidéo)

Connaissez-vous les Deep Fake ? C’est une nouvelle technologie. Elle permet de modifier la voix et l’animation du visage de quelqu’un pour lui faire dire ce qu’on veut. Une dérive inquiétante qui était à découvrir dans le RTL INFO 13h.

Voir Barack Obama prononcer ces mots : "Le président Trump est un abruti total. Maintenant, vous voyez, je ne pourrais jamais dire ce genre de choses en vrai", c’est assez surprenant. C’est normal, il s’agit d’un montage. La voix d’Obama a été créée par des logiciels. "Dans ce cas-ci, ce qui a été fait, c’est qu’on a capturé les mouvements de bouche de l’acteur, explique Paul Scharre, expert en technologie au Centre for a New American Security, puis on les a transférés sur Obama avec sa voix et son visage."

Cette technologie peut aussi permettre à Alec Baldwin d’avoir le visage du président américain, à Nicolas Cage d’interpréter des rôles qu’il n’a jamais joués… Ces trucages sont permis grâce à l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, il suffit de quelques photos et de quelques secondes de votre voix pour qu’un ordinateur vous fasse dire n’importe quoi.

Maîtriser cette technologie réclame beaucoup d’entrainement et ce n’est pas toujours convaincant. "Il y a un truc à savoir, explique Paul Scharre, dans beaucoup de vidéos truquées, les gens ne clignent pas des yeux."

Les meilleurs développeurs peuvent redonner vie à des acteurs disparus ou servir des discours politiques. Sur YouTube, plusieurs connaisseurs sont inquiets. Il faut donc redoubler de vigilance sur le web.