"Il est 3h50 du matin, et plus moyen d'avoir accès a YouTube. Que se passe-t-il?", nous demande Adrien, parmi tant d'autres, via le bouton orange Alertez-nous. La plateforme vidéo a effectivement connu une panne d’environ deux heures cette nuit, entre 3 et 5h, heure belge. YouTube a annoncé son retour par le biais d’un tweet, mais l’on ne connaît pas les causes de l’incident.



