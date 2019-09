15 salles pour obtenir des photos parfaites: ce musée néerlandais est le nouveau temple des Instagrammeurs (photos)

La ville d'Amsterdam accueille pour les six prochains mois la Wondr Experience. Un musée temporaire qui permet aux utilisateurs d'Instagram de se prendre en photo dans des circonstances particulières.

Le paradis des Instagrammeurs est donc aux Pays-Bas. La Wondr Experience propose à ses visiteurs de se prendre en photo dans pas moins de 15 salles différentes. Chacune a été aménagée afin d'offrir un cadre très spécifique, propice aux photos les plus originales.

Salle de karaoké, ensemble de miroirs, piscine... tout est prévu pour que les influenceurs et simple passionnés d'Instagram puissent profiter d'un cadre inédit et introuvable ailleurs. Cette expérience est disponible depuis mercredi et ce pendant six mois.

Sur Instagram, les premiers clichés ont été publiés. Selon les gérants, un seul défaut est à admettre: les visiteurs ne viennent jamais qu'une fois, ne trouvant plus de raisons de retenter leur chance dans un décor similaire. La joie des influenceurs...