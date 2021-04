4G: les "zones blanches" se réduisent en France

Près de 80% des infrastructures de réseau mobile en France avaient basculé en 4G fin 2020 dans les zones qui n'y avaient pas encore accès trois ans plus tôt, a annoncé jeudi l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), dépassant l'objectif fixé aux opérateurs.

Le "New Deal Mobile", accord signé en janvier 2018 entre le gouvernement, l'Arcep et les opérateurs, ambitionne de résorber d'ici à 2022 en France les "zones blanches-centres bourgs", à savoir les territoires non couverts par des réseaux mobiles de dernière génération.

Dans le cadre de cet accord, les opérateurs avaient l'obligation d'équiper en 4G 75% de leurs sites mobiles existants situés dans ces zones au 31 décembre 2020.

Au total, ce sont 2.148 sites mobiles qui ont basculé en 4G dans ces territoires, ce qui correspond en mars 2021 "à 82% de l'ensemble des sites à migrer d'ici fin 2022", a annoncé la Fédération française des télécoms, l'association qui regroupe les acteurs du secteurs.

"En quatre mois nous avons construit et activé 300 nouveaux pylônes, le rythme s'accélère malgré un contexte sanitaire compliqué", a indiqué son président Nicolas Guérin, cité dans un communiqué.

"Nous sommes en train de faire un pas considérable. Cela prend toujours un peu temps mais nous faisons énormément de progrès", a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, en ouverture de la conférence annuelle dédiée aux "territoires connectées".

Hors "zones blanches-centres bourgs", entre 97% et 99% des infrastructures de réseau mobile sont équipées en 4G par les opérateurs, selon le dernier bilan trimestriel de l'Arcep.