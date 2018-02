Amazon ouvre des "biosphères" pour rendre ses employés plus efficaces

Le géant américain Amazon a inauguré lundi à Seattle (nord-ouest) trois "Biosphères", des dômes transparents géants remplis de plantes, censés améliorer les conditions de travail de ses salariés et les rendre plus efficaces.

Dans ces sphères de verre et d'acier, dont la plus grande mesure environ 30 mètres de haut et 40 mètres de diamètre, "les employés d'Amazon peuvent travailler dans un environnement qui tient davantage de la forêt tropicale perdue dans les nuages que du bureau", fait valoir la multinationale dans un communiqué.

Les "Sphères", situées sur le campus d'Amazon en plein Seattle, "n'ont pas de bureaux fermés, d'espaces de réunions ou de postes de travail et les employés peuvent se rencontrer dans des cabanes suspendues à des arbres de plus de dix mètres de haut" ou encore "le long de chemins qui serpentent près de cascades", poursuit Amazon.

Selon le groupe, ce genre d'environnement "peut inspirer la créativité et même améliorer le fonctionnement du cerveau".

"Les plantes, les arbres, la lumière du soleil, la terre et l'eau sont au centre (de ce projet). Le son de l'eau qui coule et le parfum de plantes à fleurs créent immédiatement une immersion botanique qui éloigne les visiteurs de l'environnement urbain", poursuit Amazon.

Il y a 40.000 plantes de 400 espèces différentes venant du monde entier, dit encore l'entreprise, qui précise que les dômes sont accessibles aux visiteurs.