Amnesty International appelle à poursuive son engagement avec #ProtestFromHome

(Belga) À l'occasion de la journée internationale des droits humains, Amnesty International mène sa traditionnelle campagne de vente de bougies à allumer et déposer devant sa fenêtre le soir du 10 décembre. Cette année, l'organisation étoffe son action d'un appel à la première "Manifestation à domicile" en postant sur les réseaux sociaux une photo de la bougie allumée accompagnée de #ProtestFromHome.

"Nous assistons partout dans le monde à une offensive généralisée des droits humains, lesquels régressent", explique le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International, Philippe Hensmans. "La situation est telle qu'il est nécessaire d'entrer en résistance. En ce 10 décembre, nous appelons chacun et chacune à manifester son attachement à ces droits qui nous protègent toutes et tous, notamment en allumant une bougie Amnesty, en diffusant son image sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. et en l'accompagnant du hashtag spécialement dédié à cette action." L'ONG organise également à la place Rogier, à Bruxelles, mardi de 16h30 à 19h30, une projection présentant les visages de jeunes dont les droits humains sont bafoués. Dans le même temps, des militants inviteront les passants à écrire des lettres et à signer une pétition en faveur de ces jeunes. Cette projection aura lieu dans le cadre de la plus grande campagne mondiale en faveur des droits humains, appelée "Marathon des lettres" en Belgique, qui a lieu aux alentours du 10 décembre dans plus de 40 villes et communes à Bruxelles et en Wallonie. (Belga)