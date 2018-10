Analyse: quel sont les intérêts du nouvel iPhone XS Max et de l'Apple Watch Serie 4?

Un iPhone le plus grand de l'histoire "seulement pour les inconditionnels" et une montre connectée qui dépendra des médecins et assureurs, c'est l'avis d'un spécialiste.

Apple a présenté hier son plus grand iPhone jamais construit et une montre qui détecte les problèmes cardiaques, dans le but d’amener les clients à passer à des appareils plus chers face à la stagnation de la demande mondiale de smartphones.



Le nouvel iPhone XS d’Apple, prononcé "dix S", a un écran de 14,7 cm (5,8 pouces) et commence à 999$. Le XS Max, le plus grand iPhone à ce jour et l’un des plus gros du marché, dispose d’un écran de 6,5 pouces (16,5 cm) et débute à 1 099$.



"Ce que nous ne connaissions pas, c'était la manière dont l’apprentissage automatique allait être appliqué, ou comment les algorithmes de la montre pouvaient savoir que vous avez glissé et que vous êtes tombés ? Toutes ces améliorations sont très intéressantes et elles reflètent un nouveau pas en avant pour nos appareils technologiques, qui seront encore plus intelligents et plus malins à l'avenir", a analysé Bob O'Donnell, analyste de l'industrie technologique et président de Technalysis Research.



"Le prix est un peu plus élevé que ce à quoi certains s'attendaient. La question était de savoir si l'iPhone dépasserait les 1000 $ en configuration de base sur le grand téléphone, et c'est le cas. Donc ce nouvel iPhone est destiné aux fans inconditionnels d’Apple qui sont franchement prêts à payer à peu près n'importe quoi. Mais dans le même temps on les a vus ramener le moins cher de la famille iPhone 10 à 749 dollars(l'iPhone XR de 6,1 pouces (15,5 cm) fabriqué en aluminium, ndlr), ce qui est encore cher mais un peu plus raisonnable. Et bien sûr, maintenir des iPhone 7 et 8 à des prix encore plus bas sera important."



Les trois meilleurs téléphones de cette année sont tous plus chers que les modèles de l’année dernière.



Une montre qui ne marchera vraiment que si le monde médical et de l'assurance collaborent



Apple positionne la nouvelle montre comme un dispositif de santé plus complet, capable de prendre un électrocardiogramme pour détecter un rythme cardiaque irrégulier et lancer automatiquement un appel d'urgence si elle détecte un utilisateur tombant, ce qui est susceptible de plaire aux clients plus âgés.

"Nous avons vu la montre se développer lentement mais sûrement. Elle n’a certainement pas atteint le genre de gros succès commercial que beaucoup imaginaient et je ne suis pas sûr que cette nouvelle version va radicalement changer la donne, même si ces nouveautés vont certainement la rendre plus intéressante. La vraie question à long terme est de savoir si les médecins et les compagnies d’assurance commenceront à définir cela comme un vrai dispositif de santé", a déclaré M. O'Donnell.