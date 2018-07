Après Snapchat, Facebook également touché par une panne

"Facebook est-il touché également par une panne ? J’ai le même message que pour Snapchat hier." Vous êtes nombreux à nous signaler via la page Alertez-nous des difficultés à vous connecter à Facebook via vos smartphones. Le célèbre réseau social souffre actuellement de sévères pannes dans plusieurs pays puisqu’en France et aux Pays-Bas aussi des soucis techniques ont été constatés. La panne ne semble pas touché l'ensemble des utilisateurs Facebook.

"Après Snapchat, c'est au tour de Facebook de planter au démarrage. A quand des bonnes mises à jour!", nous fait savoir l’un de nos internautes. En effet, mercredi soir, l'application de messagerie Snapchat a été également touchée par une panne. Des utilisateurs nous avaient aussi prévenus via le bouton orange Alertez-nous, et de nombreuses personnes ont signalé le problème sur les réseaux sociaux. Jeudi matin, la situation pour Snapachat avait été rétablie.