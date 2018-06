Attention arnaque: il y a (au moins) 800 fausses boutiques en ligne ".be"

Test Achats les a démasquées et demande de les bloquer.

Test Achats a démasqué 800 fausses boutiques en ligne qui abusent de noms de domaine existants et utilisent toutes l'extension ".be". L'association des consommateurs a demandé au SPF Economie et à DNS Belgium de bloquer ces sites web qui vendent vêtements, chaussures et accessoires de marques à prix réduits.

"Ces sites malveillants sont le plus souvent gérés par des cybercriminels chinois ou d'Europe de l'Est qui rachètent en masse des noms de domaine existants et abandonnés par leurs précédents propriétaires", explique Test Achats qui prend comme exemples étranges "walloniepetanque.be" ou encore "ecole-de-la-mante-religieuse.be".

Le risque de ne rien recevoir après une commande est important, selon l'organisation, mais également d'être victime de phishing et se faire vider son compte en banque.

Faciles à trouver, ces adresses ont été découvertes par Test Achats par le biais de simples recherches sur Google. Informations concernant la société qui se trouve derrière le site web et conditions de retour sont systématiquement manquantes ou peu claires.

Les autorités ont confirmé "tout mettre en œuvre afin de bloquer ces boutiques en ligne malveillantes. Malheureusement, cela ne représente que le sommet de l'iceberg", déplore Test Achats qui demande d'aborder le problème dès l'enregistrement d'un nom de domaine et d'assurer un suivi adéquat.

Selon des analystes du web, il y aurait dans le monde quelque 700.000 boutiques en ligne malveillantes, dont plus de 11.000 utiliseraient l'extension ".be", souligne encore l'association.