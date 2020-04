BelOrta fête les 70 ans de la vente à la criée de fruits et légumes

(Belga) Cela fait septante ans, jour pour jour, qu'a eu lieu la première vente aux enchères à la criée de fruits et légumes à Wavre-Sainte-Catherine. Cet événement fut, à l'époque, une des plus grandes étapes de la modernisation de la vente de ces produits, observe la coopérative de fruits et légumes BelOrta .

La vente chez BelOrta se déroule avec six horloges de vente aux enchères, qui affichent le nom du produit, sa qualité et son prix à l'attention des acheteurs, dont seul le plus rapide emporte le lot en jeu, au prix affiché. La vente se déroule en faisant défiler des prix à la place des heures, sur un cadran, et le premier candidat qui signifie son intention d'achat ferme la transaction. L'horloge de vente aux enchères a été introduite en 1950 comme un système impartial et objectif et est rapidement devenue partie intégrante de la plupart des ventes aux enchères de fruits et légumes. (Belga)