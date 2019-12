Boire ou conduire, il faut choisir: les applications qui estiment votre alcoolémie sont jugées peu fiables

Les applications qui estiment votre taux d'alcool à la fin d'une soirée se multiplient sur internet. Bien souvent, leurs adeptes les utilisent avant de reprendre le volant. Mais sont-elles fiables? Pas vraiment. Vias, l'institut de sécurité routière, les considère davantage comme des gadgets. Principalement parce qu'un même nombre de verres d'alcool n'aura pas le même effet sur vous et votre voisin de table. Tout est fonction de l'âge, de la corpulence, des habitudes de consommation ou même de la fatigue. Ce dont ne tiennent pas compte les applications. "Il y a même le fait d'avoir ingéré les verres vite ou pas vite, le fait d'avoir mangé, tout cela joue", précise Benoît Godart, porte-parole de l'institut Vias.





Le corps élimine naturellement l'alcool présent, mais à un rythme lent

Il faut s'avoir que l'organisme élimine environ 0,15 grammes d'alcool par litre de sang par heure, ce qui représente à peine 1/2 verre toutes les heures. C'est peu et c'est donc bon à savoir si vous comptez reprendre le volant après le réveillon. Le conseil de Vias, est de ne pas boire du tout ou alors de prendre 1 ou 2 verres au début du repas avant de passer à l'eau. Vous serez sûr de ne pas faire courir de risques à ceux qui vous accompagnent.





Attention au pousse-café

Au-delà du champagne et du vin, il y a un autre incontournable des fêtes dont il faut se méfier : c'est le pousse-café. "S'il y a bien une chose qu'il faut éviter, surtout quand on conduit, c'est le pousse-café, rappelle Benoît Godart, le porte-parole de Vias. C'est servi à la fin du repas, au moment où le taux d'alcool commence à redescendre, et voilà qu'on remet une couche. Généralement, les pousse-café sont servis de façon trop généreuse. On part du principe qu'une dose normale est de 3 cl, or, dans les restaurants ou chez soi, on est au-delà de cette limite".