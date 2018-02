Bombardier Bruges présente un prototype de train à deux étages

(Belga) Un prototype de train à deux étages - le M7 - a été présenté ce jeudi au cours d'une réunion de travail sur le site de Bombardier à Bruges, à laquelle participaient, notamment, le ministre de la Mobilité François Bellot et la CEO de la SNCB Sophie Dutordoir. Les premiers wagons seront livrés en automne à la SNCB.

Fin 2015, la compagnie de chemins de fer avait commandé 445 trains M7, pour 1,3 milliard d'euros. Ces derniers doivent être livrés entre septembre 2018 et la fin de 2021. Bombardier Bruges doit se charger du revêtement électrique, des tests et de la livraison de ces trains, ce qui garantit l'emploi sur le site brugeois jusqu'en 2021. Les syndicats espèrent par ailleurs que les commandes ultérieurs seront également passées auprès de Bombardier. "Mais on n'en est pas encore certain", a indiqué Steven Bogaert (CSC). Avant d'être mis en service, les trains M7, qui offriront davantage de places, devront encore être testés sur les rails. (Belga)