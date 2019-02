Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Facebook Messenger: vous avez désormais 10 minutes pour effacer un message que vous regrettez

Un mauvais destinataire? Un commentaire que l'on regrette? Une grosse gaffe? Facebook permet enfin d'effacer un texte envoyé sur la messagerie instantanée Messenger, a annoncé le réseau social.

Il n'est pas rare sur les réseaux sociaux et services de messagerie instantanée de regretter la publication d'un message. Faute d'orthographe ou erreur de communication, il y a des tas de raisons…

Chaque plateforme a ses propres règles: sur Twitter, on peut supprimer une publication mais pas la modifier. Sur Facebook, on peut tout modifier et supprimer.

Pour les messageries instantanées, c'est plus délicat. Sur WhatsApp, on peut supprimer un message, mais uniquement "pour soi", c'est-à-dire que les autres destinataires continueront à le voir dans le fil de discussion.

Facebook Messenger, autre plateforme de discussion très populaire, vient d'adapter sa politique en la matière. Le géant du web l'a annoncé sur son blog.





10 minutes maximum...

"Il vous est déjà arrivé d'envoyer un message au mauvais groupe (d'amis), de faire une faute de frappe ou simplement d'avoir envie de retirer un message de la conversation? Vous n'êtes pas le seul!", écrit le groupe américain.

Voici comment il faut s'y prendre. "Tapez simplement sur le message que vous voulez supprimer, et choisissez l'option 'Supprimer pour tout le monde'. Le message supprimé sera remplacé par un texte prévenant tout le monde dans la conversation que le message a été supprimé. Vous avez jusqu'à 10 minutes pour supprimer le message après l'avoir envoyé".

Si vous voulez supprimer le message uniquement pour vous, c'est aussi possible, mais tous les autres continueront donc à le voir dans la conversation.