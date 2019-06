Canada: 2,9 millions de clients d'une banque victimes d'un piratage

(Belga) Quelque 2,9 millions de clients de la banque canadienne Desjardins ont été victimes d'un vol de données portant sur leur identité personnelle, a annoncé jeudi cette entreprise, affirmant que le piratage avait été mené par un employé.

Première banque coopérative du Canada, et cinquième du monde, avec 304 milliards de dollars canadiens (204 milliards d'euros) d'actifs pour quelque sept millions de clients concentrés surtout au Québec, le Mouvement Desjardins a constaté une intrusion suspecte dans ses réseaux en décembre, mais ce n'est que vendredi dernier qu'elle a été informée par la police de ce vol massif, a affirmé son PDG Guy Cormier. "Les renseignements personnels de 2,9 millions de membres ont été communiqués à des personnes à l'extérieur de l'organisation. Plus précisément, il s'agit des renseignements de 2,7 millions de membres particuliers et de 173 000 membres entreprises", selon un communiqué de presse de la première banque du Québec. En particulier, le piratage portait sur le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel "ainsi que certains renseignements" portant sur les "habitudes transactionnelles" et les "produits" bancaires détenus par les clients chez Desjardins, a-t-il été précisé. Assurant que des mesures supplémentaires de sécurité avaient été mises en place immédiatement, le premier vice-président du Mouvement Desjardins, Denis Berthiaume, a appelé ses clients à "exercer une vigilance au niveau de (leurs) comptes", promettant de les dédommager pour tout éventuel détournement de fonds. M. Berthiaume a expliqué que le piratage avait été mené par un employé qui avait "usé de stratagèmes afin de collecter des données. Ce n'est pas un spécialiste de la technologie. C'était quelqu'un qui travaillait dans les données". Cet employé, renvoyé, a été "arrêté" puis remis en liberté, a indiqué la police de Laval (banlieue nord de Montréal), soulignant que l'enquête était "en cours". "Cet incident majeur qui frappe aujourd'hui le Mouvement Desjardins met en perspective le risque omniprésent qui pèse désormais sur toutes les organisations en matière de risques liés à la sécurité de l'information", a réagi dans un communiqué l'Autorité des marchés financiers du Québec.