Ces écouteurs atypiques enregistrent le son… en 3D: à quoi ça sert ?

L'Ambeo Smart du fabricant allemand Sennheiser ressemble à des écouteurs à réduction active de bruit. Mais les deux micros de bonne qualité collés aux oreillettes permettent également de capter le son en 3D. C'est le concept de l'audio "binaural". Explications.

Sennheiser est l'une de ces marques qu'on a envie d'aimer. Née à Hanovre (Allemagne) au milieu du 20e siècle, cette entreprise spécialisée dans le matériel audio n'a pas répondu aux sirènes de la diversification. Elle continue de se spécialiser dans la fabrication de micro, d'écouteur, de casques audio et autres appareils professionnels liés à la diffusion du son.

Aujourd'hui, les activités de l'entreprise toujours basée en Allemagne sont liées pour 50% au marché pro, et 50% au grand public. Pour la petite histoire, sachez que Sennheiser va bientôt rapatrier la fabrication de certains produits vers l'Europe de l'Est. Il n'y aura donc plus de 'Made in China', pour un meilleur contrôle sur la qualité de la production.

Le produit dont nous parlons aujourd'hui est destiné au grand public, forcément. Et il est pour le moins original. Sennheiser hésite un peu sur la manière de présenter cette paire d'écouteurs hors du commun baptisée Ambeo Smart.

On a affaire à une paire d'écouteurs filaire de qualité supérieure, et équipée de la réduction active de bruit (voir plus bas). Mais il s'agit aussi (et surtout) d'un dispositif permettant d'enregistrer le son d'une manière inédite…

Capturer le son ambiant

Si les écouteurs sont baptisés Ambeo, c'est parce qu'ils sont équipés, au niveau des oreillettes, de deux micros permettant de capturer le son ambiant lorsque vous enregistrez une vidéo avec votre iPhone (ou votre iPad, car il n'existe actuellement qu'une version avec port lightning d'Apple).

Sennheiser y voit un "son 3D" qui pourrait devenir la future norme de l'enregistrement et de la diffusion de son, portée notamment par la réalité virtuelle en plein développement (et qui a besoin d'immersion, y compris au niveau du son).

Comme l'entreprise allemande soigne toujours ses produits, ce sont deux micros de grande qualité (identiques à la gamme de micros-cravates très utilisée par les professionnels) qui sont logés au dos des oreillettes. Au lieu d'utiliser le micro de base de l'iPhone, situé sur l'appareil, l'Ambeo Smart enregistre donc un son en stéréo qui capte et permet de localiser tout ce qui se passe autour de vous.

Pour prouver que ça fonctionne bien, l'entreprise a demandé à une équipe de tournage professionnelle de réaliser un court-métrage tourné uniquement à l'iPhone et avec les oreillettes en guise d'unique source de captation sonore. Le résultat est en effet assez balaise si l'on tient compte des moyens techniques imposés.





Impressionnant alors que c'est de la stéréo

Nous l'avons essayé tout simplement: en se mettant au milieu d'une chambre et en ouvrant un Velux d'un côté, puis une porte de l'autre, tout en regardant le mur.

L'effet est très impressionnant quand on regarde ensuite la vidéo avec un casque. Et n'importe quel casque/paire d'écouteurs fera l'affaire, car le son 3D enregistré est de la simple stéréo. Et cependant, il donne l'impression d'être… vivant. On a comparé en réenregistrant la même scène sans l'Ambeo Smart, et le son est plat, presque "mort", il n'y a aucune immersion. Certes, il n'y a qu'un seul micro sur notre iPhone, mais malgré tout la différence de "spatialisation" du son se ressent très fort.

Pour ceux que ça intéresse, on se rapproche du concept de son binaural. C'est-à-dire qu'on enregistre puis qu'on reproduit un son réaliste, que votre cerveau est capable d'interpréter "en 3D" comme si la scène avait lieu devant vos yeux. Et ça fonctionne très bien avec l'Ambeo Smart, car lors de notre test, on a vraiment cru que quelqu'un ouvrait le Velux puis la porte. Il faut vraiment l'essayer pour s'en rendre compte.

Sennheiser a bien réussi son coup. Cependant, de là à dire que le grand public est à la recherche de ce genre de dispositif pour tourner lui-même des vidéos immersives, il y a un pas que nous n'oserions pas franchir.

Aussi un bon casque avec annulation du bruit ambiant

Heureusement, l'Ambeo Smart est également une excellente paire d'écouteurs, équipée de la réduction active de bruit. Activée, cette fonction utilise les deux micros pour détecter les bruits ambiants et les annuler dans vos oreilles.

Le résultat n'est pas aussi bon qu'avec un casque recouvrant qui isole nettement mieux vos oreilles du reste du monde. Mais ça fonctionne tout de même pas mal, surtout sur le bruit de fond, comme le brouhaha, le bruit dans l'avion ou le train. Notez qu'on peut aussi activer une fonction inverse qui amplifie les sons ambiants. Ça permet par exemple d'écouter sa musique tout en entendant très clairement si vos collègues vous parlent, et ce qu'ils disent. Tout se manipule avec les boutons du dispositif un peu encombrant situé sur le cordon, qui permet également de gérer les appels entrant et la musique.