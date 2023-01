ChatGPT, le logiciel qui révolutionne l'intelligence artificielle: "On peut lui demander des choses de plus en plus compliquées"

Présenté comme une sorte de moteur de recherche sous forme de conversation, ChatGPT est un logiciel d'intelligence artificielle inédit. L'outil peut aller beaucoup plus loin que nos technologies actuelles. Il est présenté comme une avancée majeure dans le monde de l'intelligence artificielle.

Comment cela fonctionne ?

Cela marche comme une conversation Wathsapp : il suffit de lui poser une question écrite. Et le logiciel répond instantanément dans la suite de la discussion. Il donne une série d'informations et incite toujours l'utilisateur à approfondir ses recherches s'il souhaite plus d'information.

ChatGPT est capable d'aller plus loin que les outils que l'on connait, car il peut par exemple écrire un article sur un sujet souhaité.

"Une révolution qu'il y a là derrière, c'est pour moi la capacité de la machine à comprendre ce qu'on veut lui demande de faire. Donc on va pouvoir lui demander de faire des choses de plus en plus compliquées", explique Thierry Dutoit, professeur à l'UMons.

Il arrive parfois que le logiciel ne sache pas répondre à une question : "S'il n'est pas capable de donner la réponse, il vous prévient. Il vous dit : 'voilà, je ne peux pas répondre à votre question', et puis il vous donne tout un tas d'arguments qui pourraient vous permettre de prendre vous-même la décision", ajoute le spécialiste.

Cette technologie est une première : des réponses aussi précises et imitant presque parfaitement des réponses humaines n'avait jamais été obtenue avec une intelligence artificielle.

"Elle nous imite presqu'à la perfection puisqu'en fait, elle a appris, à partir de la manière dont nous dialoguons", ajoute Hugues Bersini, professeur d'informatique à l'ULB.

À l'avenir, ce logiciel pourrait aider l'industrie ou encore la médecine. "Ici, à Mons, on est en train de développer, pour les amis des aveugles un assistant vocal intelligent pour laquelle la personne malvoyante pourra s'exprimer directement en langage naturel vers la machine, explique Thierry Dutoit. Et la machine comprendra ce que veut la personne. C'est ça le grand pas qui a été franchi avec Chat GPT, c'est la capacité d'une machine à comprendre une requête et à partir de là, déclencher des processus ultérieurs".

Inquiétudes autour de ChatGPT

Ce degré de sophistication fascine mais inquiète aussi de nombreux observateurs, à l'idée que ces technologies ne soient détournées pour piéger les humains, en diffusant de fausses informations par exemple, ou en créant des arnaques de plus en plus crédibles.

Qu'en pense ChatGPT ? "ll existe des dangers potentiels à construire des chatbots ultra sophistiqués (...) Des gens pourraient croire qu'ils interagissent avec une vraie personne", reconnaît le chatbot.

Les entreprises mettent donc en place des garde-fous pour éviter des abus.

Sur la page d'accueil, OpenAI précise que le chatbot peut générer des "informations incorrectes" ou "produire des instructions dangereuses ou des contenus biaisés".

Et ChatGPT refuse de prendre parti. "OpenAI a fait en sorte qu'il soit incroyablement difficile de lui faire exprimer des opinions", souligne Sean McGregor, un chercheur qui compile des incidents liés à l'IA sur une base de données.

Le chercheur a demandé au chatbot d'écrire un poème sur une question éthique. "Je suis une simple machine, un outil à votre disposition / je n'ai pas le pouvoir de juger ou de prendre des décisions (...)", lui a répondu l'ordinateur.

"Intéressant de voir les gens se demander si les systèmes d'IA devraient se comporter comme les utilisateurs le souhaitent ou comme les créateurs l'ont prévu", a tweeté samedi Sam Altman, cofondateur et patron d'OpenAI.

"Le débat sur quelles valeurs donner à ces systèmes va être l'un des plus importants qu'une société puisse avoir", a-t-il ajouté.