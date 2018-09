Child Focus lance son premier #NotFoundDay annuel

(Belga) Child Focus lance, ce mardi, son premier #NotFoundDay annuel. Cette opération vise à faire connaître au public l'application Notfound.org qui affiche des annonces d'enfants disparus sur les pages web d'erreur 404.

Cette application web, créée en 2012 par Missing Children Europe et Child Focus avec l'aide de FamousGrey, a été téléchargée par plus de 5.700 sites web. L'objectif de #NotFoundDay est d'encourager les propriétaires de site web et les entreprises à télécharger cet outil bien pensé et facile d'utilisation pour contribuer à retrouver les enfants disparus, explique Child Focus. "Il y a environ 1,5 million de sites web dans le monde. En moyenne, environ 7% des visites sur un site web aboutissent à une page d'erreur 404. Si 1% de ces sites web installaient l'application Notfound.org, imaginez l'effet incroyable que ce choix pourrait avoir sur les chances de retrouver un enfant disparu. C'est un moyen tellement simple d'apporter sa contribution", a déclaré Gail Rego, responsable de la communication et des membres chez Missing Children Europe. Plus de 92 millions de photos d'enfants disparus ont déjà été affichées, à raison de plus de 42.000 par jour. L'application web Notfound est dotée d'une technologie géolocalisée qui assure que les internautes ne visionnent que des renseignements sur les cas de disparition d'enfants proches de l'endroit où ils se trouvent. "L'installation de l'application Notfound.org sur les sites web est un moyen supplémentaire, simple et gratuit de faire avancer les choses. Mais Notfound présente également d'autres avantages pour les propriétaires de site web. L'installation de Notfound sur votre site web vous fait remonter dans les résultats de recherches sur Google. Par ailleurs, alors que la plupart des gens quittent un site web après avoir atterri sur une page d'erreur 404, Notfound améliore l'expérience utilisateur en donnant une fonction à la page la plus inutile de votre site web", explique Cild Focus. En Belgique, le gouvernement fédéral a adopté en juillet une résolution visant à soutenir la campagne Notfound sur tous ses sites web. (Belga)