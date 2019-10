Comment éviter le vol et le piratage de nos téléphones?

76% des belges sécurisent leur maison contre le cambriolage mais ils sont à peine 35% à se protéger quand ils utilisent internet. Même constat pour les smartphones : 43% ne sécurisent pas leur appareil. Il y a pourtant différentes façons de le faire, histoire d'éviter le vol, mais aussi le piratage de nos téléphones.

Pourquoi ne pas verrouiller son téléphone quand on ne l’utilise pas? Il existe pourtant plusieurs moyens équivalents en termes de sécurité. Le code, la reconnaissance digitale ou la reconnaissance faciale. C’est la base pour se protéger contre le vol et la protection est efficace.

"Contre un criminel standard, il est assez bien protégé. Bien sûr contre la menace d'un service de renseignement étatique, c'est une autre histoire. Mais je ne pense pas que la population doive se faire des soucis à ce niveau-là", indique Miguel De Bruycker, directeur du centre pour la cyber sécurité.

En cas de vol, il y a moyen de géo localiser l’appareil s’il est toujours allumé.Il est aussi possible de protéger son téléphone contre le piratage, les intrusions destinées à voler des données. Pour cela, installer un antivirus mais surtout, ne cliquez pas sur des liens suspects envoyés par messages.



Le Bluetooth ou le Wifi, une porte d’entrée potentielle pour les pirates



"Si vous voyez un message sur internet, Whatsapp ou Messenger, suspect, ca vaut la peine de le copier et de l'envoyer dans un mail à l'adresse suspect@safeonweb.be. Comme cela, on peut essayer de bloquer le plus vite possible l'accès vers ce genre de sites malicieux", éclaire Miguel De Bruycker.

Safe on web est le site de référence pour toutes vos question de sécurité numérique, géré par le gouvernement fédéral. Sachez que chaque connexion active, comme le Bluetooth ou le Wifi sont une porte d’entrée potentielle pour des pirates mais ce type d’intrusions n’est pas à la portée de tout de monde.