Concertation vendredi entre Zuckerberg et Macron contre la haine en ligne

Emmanuel Macron reçoit vendredi le patron de Facebook Mark Zuckerberg afin de définir avec le géant américain une stratégie contre les contenus haineux, après plusieurs mois de collaboration entre Facebook et des fonctionnaires français.

Concordance du vues: le jeune patron américain appelle désormais les Etats à intervenir pour réguler Internet et la France veut mettre en place de nouvelles législations aux niveaux français et européen. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés le 23 mai 2018 au cours de la première édition de "Tech for Good", une réunion des patrons mondiaux du numérique qui avaient planché sur les contributions qu'ils pouvaient apporter aux biens communs, comme l'éducation et la santé. Facebook a depuis accepté d'ouvrir ses portes à une mission de fonctionnaires français qui ont cherché à mieux comprendre comment la plate-forme repérait et retirait les contenus postés par les internautes. Les conclusions de cette mission pourront inspirer la législation française, voire européenne, explique l'Elysée. Marc Zuckerberg et Emmanuel Macron devraient également discuter de la charte sur la haine en ligne que la France veut faire adopter au G7 de Biarritz de fin août ainsi que "l'appel de Christchurch" contre les contenus "terroristes".