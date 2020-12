Coronavirus - Google repousse le retour au bureau à septembre 2021

(Belga) Le géant américain de l'internet Google a repoussé le retour obligatoire au bureau à septembre 2021 et laissera alors probablement à ses employés la possibilité de continuer à travailler partiellement depuis leur domicile, a indiqué le groupe à l'AFP lundi.

La société avait été une des premières en mars à recommander le télétravail afin de limiter les risques de contamination au Covid-19 et a par la suite retardé plusieurs fois le retour au bureau, le plus récemment jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours aux Etats-Unis, soit juillet 2021. Le patron de la maison mère de Google, Alphabet, a souligné dans un courriel adressé aux salariés dimanche soir qu'il envisageait pour la suite l'idée d'une "semaine de travail flexible". Selon ce concept, les employés pourraient venir au bureau trois jours par semaine pour "collaborer" avec le reste des équipes et rester chez eux les deux autres jours, a précisé Sundar Pichai dans le document, dévoilé par le New York Times et dont le contenu a été confirmé par Google. "Aucune entreprise de notre ampleur n'a jamais créé un modèle de travail entièrement hybride - bien que quelques-unes commencent à le tester - il sera donc intéressant d'essayer", y écrit-il. Il ne précise pas en revanche si les employés devront se faire vacciner avant d'être autorisés à revenir au bureau. De nombreuses entreprises s'interrogent actuellement sur l'organisation qu'elles retiendront une fois la pandémie passée. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a estimé dès mai que la moitié des employés du groupe pourraient travailler de chez eux, de façon permanente, d'ici cinq à 10 ans. Twitter avait aussi indiqué au printemps qu'il autoriserait probablement certains de ses salariés à travailler depuis leur domicile de façon permanente, même lorsque les mesures de confinement pour endiguer le coronavirus seront entièrement levées. (Belga)