Coronavirus - IKEA ferme son webshop belge jusqu'à nouvel ordre

(Belga) Après la fermeture mardi de ses magasins physiques, le spécialiste de l'ameublement IKEA a décidé de fermer son webshop belge jusqu'à nouvel ordre, indique l'enseigne mercredi soir.

"La santé et la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients restent une priorité absolue", souligne le groupe dans un communiqué. "Les clients qui attendent une commande seront contactés dans les prochains jours par IKEA afin de planifier un nouveau moment de livraison". Les travailleurs ont été invités à rester chez eux et continueront d'être payés, a précisé une porte-parole. (Belga)