Cuba: l'internet mobile disponible à partir de jeudi

(Belga) Cuba, l'un des pays au monde ayant l'accès le plus restreint et contrôlé à internet, offrira à partir de jeudi à ses habitants la possibilité de se connecter depuis un téléphone mobile, à des tarifs toutefois élevés pour la population.

"À partir du 6 décembre, nous commencerons à fournir le service d'internet sur les téléphones mobiles", a annoncé Mayra Arevich, présidente de l'entreprise publique de télécommunications Etecsa, à la télévision. Etecsa avait effectué ces derniers mois plusieurs tests de la 3G, mais l'ultime essai, début septembre, qui offrait un accès gratuit pendant 72 heures à 1,5 million d'usagers, s'était soldé de son propre aveu par "des difficultés de connexion et un encombrement important des services de voix et données, en raison de l'instabilité d'une partie du réseau". Le tarif proposé sera de 10 centimes de dollar par mégaoctet (réduit à 2 centimes en cas de navigation sur les sites internet cubains), avec des forfaits allant de 7 dollars pour 600 mégaoctets à 30 dollars pour 4 gigaoctets. Le salaire moyen à Cuba, pour les employés publics (87% de la population occupée), est de 30 dollars par mois. Cuba avait signé fin 2016 un accord avec Google pour une connexion plus rapide aux contenus en ligne du géant américain. Mais l'accès à l'internet ne s'est depuis pas amélioré sur l'île: il reste notamment très limité, lent et d'un coût élevé à domicile. La plupart des habitants n'ont donc pas d'autre choix que de se connecter aux points wifi publics, payants à l'heure. (Belga)