Deux ans après son lancement, Google Stadia est la plateforme de jeu vidéo la plus SOUPLE pour les joueurs occasionnels

Tant au niveau des écrans sur lesquels on peut accéder à son catalogue de jeux, qu'au niveau des moyens de contrôle, le service ("gratuit") de Google se montre d'une polyvalence unique. Deux ans plus tard, il n'y a eu que des progrès.

Il y a bientôt deux ans, je vous parlais du lancement du service de cloud gaming (jeu vidéo dans les nuages) baptisé Stadia. Une petite révolution à l'époque, signée Google, mais qui souffrait d'un catalogue un peu pauvre, et de quelques défauts de jeunesse.

Et aujourd'hui, où en est-on ? Je n'ai hélas pas réussi à obtenir de chiffres de la part de Google, ce qui signifie habituellement qu'ils ne sont pas terribles, et que la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X (toutes les deux en rupture de stock quasi constante) n'a rien arrangé.

C'est bien dommage, car deux ans après sa sortie, Stadia est la plateforme la plus souple pour jouer à de nombreux jeux vidéo sans abonnement. Je vous explique pourquoi.

Gratuit…

Avant que tous les fans de Xbox s'énervent en hurlant qu'il existe le Xbox Game Pass Ultimate, et qu'il est lui aussi jouable sur de nombreux types d'écran (PC, smartphone, etc), je tiens à leur rappeler qu'il faut payer 13€ par mois pour en profiter (ce qui inclut une centaine de titres accessibles, mais tout de même).

Google Stadia est gratuit. J'ai eu un abonnement Pro (10€/mois) pendant l'année du lancement, qui inclut des jeux accessibles gratuitement et une meilleure résolution quand on joue sur une TV avec un Chromecast Ultra, mais j'ai arrêté car je n'y jouais pas assez souvent. Depuis lors, je ne paie plus d'abonnement, mais j'ai encore accès à tous les jeux que j'ai achetés, y compris dans leur mode multijoueur (ce qui est payant sur toutes les consoles, désormais). On peut donc dire que Google met 'gratuitement' ses puissantes infrastructures à ma disposition: je mets des guillemets car il se prend - je suppose - une commission sur les jeux que j'achète :





Pas la plus puissante…

J'ai bien dit que Google était "la plus souple" et non "celle qui offre les meilleures graphismes". Effectivement, il s'agit de jeu vidéo 'streamé'. Ce qui signifie, pour faire simple, que de puissants ordinateurs de Google font tourner le jeu à distance. Et vous via votre connexion internet et un écran compatible (ils sont nombreux, voir plus bas), vous voyez le résultat et vous le contrôlez.

Revers de la médaille: on voit souvent que le flux de l'image est 'compressé'. Donc un peu comme avec Netflix, il arrive qu'on aperçoive de gros carrés de pixels dans certaines circonstances (dégradés de noirs dans les zones sombres, explosion de pixels en mouvement, etc). La définition passe à la 4K si vous optez pour l'abonnement Pro, et si votre connexion internet à la maison est suffisamment performante.

Si vous voulez le top du top au niveau du nombres d'images par seconde et du nombre de pixels affichés, il faut se tourner vers les dernières consoles ou des PC de joueurs (très chers…).

Souple au niveau des écrans sur lesquels on peut y jouer

La souplesse la plus appréciable de Google Stadia, c'est de pouvoir y jouer n'importe où, n'importe quand. Une télévision avec un Chromecast Ultra (ou un boitier Android TV, voire uniquement l'interface Android TV intégrée), un ordinateur avec un navigateur Chrome, une tablette ou un smartphone avec l'application Stadia (certains modèles sont 'certifiés' compatibles, mais en activant 'Test' dans les paramètres, ça peut fonctionner – plus ou moins bien, à vous d'essayer – sur n'importe quel appareil).

Il n'y a qu'une seule obligation: avoir la meilleure connexion internet, avec ou sans fil, possible.

Ces dernières semaines, je suis passé de la télévision du salon (Chromcast Ultra relié avec un câble) à celle de la chambre (un boitier Android TV en Wi-Fi), en passant par un smartphone fixé sur une pince pour la manette Stadia, et un ordinateur relié avec ou sans câble à mon réseau. Et tout fonctionne bien: l'image est stable, les jeux (Fifa 22, Resident Evil Village) nécessitent une réactivité constante, et c'est le cas. En de très rares occasions, il y avait un petit bug dans l'image, qui a sauté une demi-seconde. C'est du streaming, il faut l'accepter, il faut juste que ça n'arrive pas au mauvais moment !

La seule contrainte, c'est de devoir chaque fois reconnecter les manettes aux différents 'écrans' ou boitier. Mes manettes sont pourtant connectées au Wi-Fi elles-aussi, mais elles ne sont pas capables de se connecter au bon endroit, au bon moment. C'est l'histoire d'une dizaine de seconde, mais c'est un point que Google pourrait améliorer.





On contrôle avec tout et n'importe quoi !

Google a également fait des efforts en 2 ans pour multiplier les capacités de contrôle. Il y a bien entendu la manette Stadia, mais il y aussi le combo clavier souris si vous jouez sur un ordinateur, des commandes tactiles sur l'écran du smartphone ou de la tablette (c'est très compliqué et ça gâche la vue), l'utilisation du smartphone comme manette tactile quand on joue sur une TV, voire même une manette Xbox, PlayStation 4 ou Switch Pro ! Tout est résumé dans ce tableau de Google.

Selon l'appareil qui fait tourner Stadia, il est possible de connecter ces manettes tierces via un câble, via du Bluetooth et même via le smartphone qui servira de relais entre la manette et l'écran. C'est la nouvelle option 'Phone Connect'. J'ai un peu tout essayé, et ça fonctionne bien. A nouveau, c'est une preuve de bonne volonté de Google, qui n'essaie vraiment pas de vous prendre votre argent à la moindre occasion: il n'y a pas d'abonnement obligatoire, ni de manette Stadia obligatoire...

Conclusion

Sans discussion, Google Stadia est LA plateforme de cloud gaming grand public. Elle est gratuite (il faut bien sûr acheter les jeux, mais il y a parfois des promotions), son catalogue s'enrichit et on y trouve beaucoup de 'gros' jeux dès leur sortie (Cyberpunk 2077, Fifa 22, Resident Evil Village, Far Cry 6, etc).

Ajoutez à cela une souplesse totale au niveau des supports sur lesquels on peut exécuter les jeux (TV, PC, téléphone, tablette), et au niveau des commandes compatibles (manettes Stadia, Xbox, PlayStation, clavier, smartphone, etc), et vous avez un service trois étoiles sans devoir acheter de consoles, de manette ou d'abonnement mensuel !

Le seul élément à avoir en tête avant d'acheter votre premier jeu: il faut une bonne connexion internet. J'ai du VDSL de chez Proximus qui plafonne à 80 Mbps (ça n'a rien d'extraordinaire), et un bonne couverture réseau (Wi-Fi/câble) dans la maison (ça coûte un peu d'argent).

Si vous voulez une image en 4K HDR (ça peut être intéressant pour ceux qui jouent sur une grande TV ou un très bel écran d'ordinateur) et un son 5.1, il faudra payer 9,99€ par mois à Google pour passer 'Pro'. Ce qui vous donnera accès gratuitement à un catalogue grandissant de jeux, et des réductions sur l'achat d'autres jeux.