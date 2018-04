Deux Belges sur cinq tiennent compte du risque terroriste pour choisir leurs vacances

(Belga) Deux Belges sur cinq tiennent compte du risque terroriste pour choisir leur destination de vacances, selon une enquête de Test-Achats à laquelle ont participé 4.800 personnes. "Un résultat impressionnant qui doit sûrement refroidir le secteur du tourisme", souligne l'organisation de défense des consommateurs dans son magazine. La France reste la destination préférée de 22% des touristes belges interrogés.

Autre constat: les vacanciers se renseignent de plus en plus sur internet, sur les sites des tours-opérateurs mais aussi sur des sites tels que Booking.com et Tripadvisor. Le site internet du guide de voyage Lonely Planet obtient quant à lui le plus haut score de satisfaction (82%) même s'il n'est consulté que par 2% des répondants, devant Wikipedia et Booking.com (80% chacun). Par ailleurs, parmi les comparateurs de voyages, c'est Trivago qui remporte le plus de suffrages devant le comparateur de vols, hôtels et location de voiture Vliegtickets. 'Google Flights', lui, reste le plus facile à utiliser, suivi de Skyscanner, selon les voyageurs sondés. Enfin, les hôtels Van der Valk, Riu et Tui occupent le podium en matière de satisfaction par rapport aux attentes. (Belga)