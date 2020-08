Dieudonné définitivement BANNI de Facebook pour "contenu se moquant des victimes de la Shoah"

Le groupe Facebook a annoncé lundi avoir banni de manière définitive de Facebook et Instagram le polémiste français Dieudonné M'Bala M'Bala, pour "contenu se moquant des victimes de la Shoah" et "termes déshumanisants à l'encontre des Juifs".



"En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M'Bala M'Bala de Facebook et d'Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu'ils sont n'ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram", a expliqué un porte-parole du géant du numérique.

En juin, le réseau social s'est retrouvé sous le feu des critiques quand plusieurs associations de défense des droits des minorités ont appelé au boycott de la plateforme pour obtenir qu'elle contrôle mieux les contenus incitant à la haine, au racisme ou à la violence.



Après le retrait de plusieurs grands annonceurs, le PDG s'est engagé à ce que le site retire les publicités présentant certaines minorités comme une menace pour la sécurité ou la santé du plus grand nombre. Il a aussi promis que le réseau social avertirait les utilisateurs lorsque certains messages ou contenus postés sur Facebook enfreindront ses règles.